Милан, Италия, , 15:30 — REGNUM

Мэр Милана Джузеппе Сала избежал тюремного заключения за подделку документов, связанных с организацией выставки Expo в 2015 году, передает Mediaset в пятницу, 5 июля.

Прокуратура просила приговорить Салу к 13 месяцам тюрьмы, суд вынес решение о 6-месячном заключении, но заменил его на штраф в 45 тысяч евро.

По данным стороны обвинения, подделка и лжесвидетельство применялись при подписании протокола назначения конкурсной комиссии, которая должна была следить за расходами на проведение Expo: Сала подделал два протокола (оформив их задним числом), чтобы избежать необходимости повторно проводить конкурс и ставить под угрозу открытие выставки в срок.