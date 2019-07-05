Москва, , 15:27 — REGNUM

Большинство жителей России (71,6%) доверяют президенту России Владимиру Путину. Не доверяют 25%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Показатель одобрения деятельности главы Российского государства за неделю (24−30 июня) составил 63,7%.

Доверяют и одобряют деятельность премьер-министра Дмитрия Медведева 35,9% и 40,9% соответственно. Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 33,6%.

В рейтинге доверия российским политикам показатель Владимира Путина составил 30,4%. На второй строчке — Сергей Шойгу (13,9%), на третьей ‑ и Сергей Лавров (10,5%).

Опросы проведены с апреля по июнь 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждае РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Подробнее: Около 70% граждан России одобряют деятельность Путина

Как сообщало, деятельностью Владимира Путина на посту президента РФ удовлетворены 68% граждан. Показатель сохраняется на этом уровне несколько месяцев подряд.

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