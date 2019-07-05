Брюссель, , 15:25 — REGNUM

Главной темой прошедшего заседания Совета Россия — НАТО стал в том числе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил 5 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы обсудили три ключевые темы: ситуацию на Украине, включая напряженность вокруг Азовского моря, ДРСМД и снижение военных рисков в Европе», — заявил по итогам встречи Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня, 5 июля, в столице Бельгии Брюсселе прошло заседание Совета Россия — НАТО на уровне послов.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп объявил о выходе из двустороннего Договора РСМД, действовавшего с 1987 года. Позже президент России Владимир Путин, реагируя на соответствующий шаг руководства США, подписал указ о приостановлении выполнения Москвой ДРСМД.

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