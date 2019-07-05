Киев, , 15:34 — REGNUM

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований (ГБР) Украины и разрешил принудительно доставить на допрос бывшего члена «Партии регионов» Владимира Макеенко, сообщило 5 июля издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники в суде.

Правоохранители хотят выяснить, является ли Макеенко реальным собственником телеканала «Прямой», а также узнать о его возможном участии в отмывании средств и неуплате налогов при покупке телеканала.

Напомним, Макеенко значится собственником телеканала «Прямой», но по данным СМИ, реальным владельцем телеканала является бывший президент Украины Пётр Порошенко. Недавно Порошенко подтвердил эту информацию — во время встречи с коллективом телеканала, он заверил, что «Прямой» будет работать в прежнем режиме и продавать канал он не собирается.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов сообщил, что с мая по июнь, за один месяц Порошенко снял $34 млн наличными на неизвестные цели.

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