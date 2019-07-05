История вопроса

Всё о назначениях (и отставках) на государственные посты на Украине. Сведения о назначенных и отставленных. Ожидания от вновь назначенных на Украине и в России, судьба отставленных. Обсуждение причин и последствий назначений и отставок. Версии, слухи, документы и комментарии.