Киев, 5 июля 2019, 14:47 — REGNUM
Президент Украины Владимир Зеленский назначил председателем Донецкой областной администрации Павла Кириленко, соответствующий указ опубликован 5 июля на сайте главы государства.
«Назначить Кириленко Павла Александровича председателем Донецкой областной государственной администрации», — говорится в сообщении.
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Как сообщало ИА REGNUM, после вступления в должность президента Украины Зеленский уже произвёл целый ряд кадровых назначений.
Так, новый глава государства уволил губернатора Днепропетровской области Владимира Резниченко, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Дмитрий Батура. Причины отставки Резниченко не уточняются.
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