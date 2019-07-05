Москва, , 14:42 — REGNUM

«Единая Россия» на базе Высшей партийной школы откроет Региональные партийные школы в пяти субъектах РФ, в том числе там, где в 2020 году будут проходить масштабные избирательные кампании. С таким предложением выступила первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Государственной Думы Ольга Баталина на политической конференции партии.

«Самое главное, чтобы выпускники Высшей партийной Школы руководствовались в своих действиях конкретными потребностями людей. Наши партийные кандидаты должны быть открытыми и честными в общении с людьми, не бегать от неудобных вопросов и, самое главное, ответственно относиться к своим словам и политическим обязательствам. В Высшей партийной школе учат работать в новой политической реальности, быть эффективными в растущей конкуренции», — сказала она.

По словам Ольги Баталиной, до 2021 года Партия ставит перед собой задачу провести полноценные образовательные программы для всех ключевых специалистов и молодых лидеров в регионах России.

Так, добавила первый заместитель секретаря Генсовета «Единой России», Высшая партийная школа пройдет лицензирование и будет открыто пять постоянно действующих школ в субъектах РФ, так называемых филиалов ВПШ, причем выбор региона будет привязан в том числе к электоральному циклу 2020 года. Для региональных отделений Партии, желающих открыть у себя Региональную партийную школу ВПШ, будут разработаны специальные требования, пояснила Ольга Баталина.

«Мы будем стремиться к тому, чтобы филиалы ВПШ заработали во всех округах РФ», — сказала она.

Осенью 2019 года будет запущен третий образовательный модуль для региональных партийных руководителей — «Партийный организатор». Задача этой образовательной программы заключается в том, чтобы дать новые знания, опыт, практики тем, кто выстраивает повседневную коммуникацию с людьми: как при реализации партийных проектов и осуществлении социально-значимой деятельности, так и при проведении мероприятий различных уровней.

Помимо этого, в рамках Высшей партийной школы заработают постоянные исследовательские и методические лаборатории, think tank, такие как «Политический интернет», «Внутриполитическое пространство Дальнего Востока и Сибири», «Идеология и политические практики» и другие. Они будут вырабатывать подходы и стратегии действий партии по ключевым темам политической

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит ежегодная политическая конференция партии «Единая Россия» в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов партии. В ней принимают участие около 450 человек. В рамках конференции пройдут две панельные дискуссии, а также три креативные сессии. Завершится конференция пленарным заседанием с участием председателя партии, главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым, на котором будет принята резолюция.

В преддверии конференции состоялась совместная стратегическая сессия «Единой России» и правительства. На ней было объявлено о создании сервиса «Нацпроекты глазами людей», который поможет наладить обратную связь при реализации нацпроектов и адресно информировать людей о них.

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