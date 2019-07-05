Москва, 5 июля 2019, 14:42 — REGNUM
«Единая Россия» на базе Высшей партийной школы откроет Региональные партийные школы в пяти субъектах РФ, в том числе там, где в 2020 году будут проходить масштабные избирательные кампании. С таким предложением выступила первый заместитель секретаря Генерального совета «Единой России», депутат Государственной Думы Ольга Баталина на политической конференции партии.
По словам Ольги Баталиной, до 2021 года Партия ставит перед собой задачу провести полноценные образовательные программы для всех ключевых специалистов и молодых лидеров в регионах России.
Так, добавила первый заместитель секретаря Генсовета «Единой России», Высшая партийная школа пройдет лицензирование и будет открыто пять постоянно действующих школ в субъектах РФ, так называемых филиалов ВПШ, причем выбор региона будет привязан в том числе к электоральному циклу 2020 года. Для региональных отделений Партии, желающих открыть у себя Региональную партийную школу ВПШ, будут разработаны специальные требования, пояснила Ольга Баталина.
Осенью 2019 года будет запущен третий образовательный модуль для региональных партийных руководителей — «Партийный организатор». Задача этой образовательной программы заключается в том, чтобы дать новые знания, опыт, практики тем, кто выстраивает повседневную коммуникацию с людьми: как при реализации партийных проектов и осуществлении социально-значимой деятельности, так и при проведении мероприятий различных уровней.
Помимо этого, в рамках Высшей партийной школы заработают постоянные исследовательские и методические лаборатории, think tank, такие как «Политический интернет», «Внутриполитическое пространство Дальнего Востока и Сибири», «Идеология и политические практики» и другие. Они будут вырабатывать подходы и стратегии действий партии по ключевым темам политической
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит ежегодная политическая конференция партии «Единая Россия» в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов партии. В ней принимают участие около 450 человек. В рамках конференции пройдут две панельные дискуссии, а также три креативные сессии. Завершится конференция пленарным заседанием с участием председателя партии, главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым, на котором будет принята резолюция.
В преддверии конференции состоялась совместная стратегическая сессия «Единой России» и правительства. На ней было объявлено о создании сервиса «Нацпроекты глазами людей», который поможет наладить обратную связь при реализации нацпроектов и адресно информировать людей о них.
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