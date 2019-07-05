Новосибирск, , 14:40 — REGNUM

Исполняющим обязанности ректора Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) назначен Михаил Соловьев. Это следует из информации, размещённой на сайте вуза, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 июля был последний рабочий день Валерия Беленького на посту ректора Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий пообещал, что в ближайшие дни будет представлена кандидатура исполняющего обязанности ректора вуза.

Михаил Соловьев будет возглавлять вуз до выборов нового руководителя.

Отметим, что заявление об уходе Валерий Беленький написал несколько месяцев назад. Как уверял сам Беленький, увольняется он по собственному желанию. Однако, стоит напомнить, что ранее в вузе разгорелся скандал из-за возможной передачи лабораторно-учебного корпуса университета АНО «Школа 21» (АНО «Школа 21» — инновационное учебное заведение, созданному по инициативе главы Сбербанка Германа Грефа — прим. ИА REGNUM ). Профессорско-преподавательский состав СибГУТИ выступил против этой инициативы. Учёный совет отказался согласовывать проект договора.

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Михаил Соловьев окончил Ленинградское высшее военное инженерное училище связи им. Ленсовета (в 1980 году) и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (в 2017 году). С 1980 по 2007 год проходил службу в Вооружённых силах СССР и Вооружённых силах РФ. После этого шесть лет работал на руководящих должностях на предприятиях, подведомственных министерству связи и массовых коммуникаций в Новосибирске и Москве. С2013 года являлся проректором по безопасности СибГУТИ, проректором по общим вопросам СибГУТИ.

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