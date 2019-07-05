Москва, , 14:40 — REGNUM

Намерение депутатов парламента Словакии внести резолюцию о необходимости отмены антироссийских санкций и нормализации отношений с Россий «является смелым и достойным уважения шагом». Об этом журналистам заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»), передаёт корреспондент ИА REGNUM5 июля.

«Подобная инициатива говорит о давно назревшей ситуации, когда здравомыслящая часть политического истеблишмента Европы начинает открыто заявлять об ущербности незаконных ограничений, бьющих по национальным экономикам стран региона. При этом, очевидно, что попытки коллег из парламента Словакии столкнутся с сопротивлением со стороны русофобской части европейских чиновников и их патронов из Вашингтона», — заявил Железняк.

По его словам, российская сторона с уважением воспринимают усилия европейских политических сил, настроенных на конструктивный диалог.

«Мы всегда выступали против политики санкций, политики грубого протекционизма, недобросовестной экономической и политической конкуренции. Нет сомнений, что отмена антироссийских санкций повлечет отмену ограничений, вынужденно введенных Россией против европейских государств», — отметил Железняк.

Депутат также подчеркнул необходимость цивилизованного диалога, который мог бы обеспечить полноценное экономическое и гуманитарное сотрудничество между РФ и Евросоюзом. Это будет в интересах мира и благополучия граждан обеих сторон.

«Только прямое общение, обсуждение, обмен мнениями и поиск новых общих точек роста может вернуть доверие и вывести международную ситуацию из кризиса, в который ее загоняют деструктивные силы США и их сателлитов в ЕС. Цель такой политики прозрачна, за какие бы красивые слова она не была спрятана — удержать распад однополярного мироустройства и не допустить укрепления позиций новых центров влияния», — отметил Железняк.