Москва, , 14:57 — REGNUM

Общественная дискуссия необходима для выработки позиции о допустимой самообороне. Об этом заявил 5 июля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможных поправках к законодательству, касающихся права на самооборону.

Проблематика находится в фазе общественной дискуссии, пояснил Песков и отметил, что ему неизвестно ни о каких-либо законодательных инициативах по теме, ни о какой-либо обобщающей позиции на этот счет.

Вероятно, стоит изучить каждый конкретный случай перед выработкой системного подхода к проблеме. Для этого и существует обсуждение, добавил он.

Журналисты привели в пример убийство в Забайкалье, совершенное женщиной-инвалидом с протезами ног. В январе она убила мужа, который систематически избивал её и ребенка и, будучи пьян, в очередной раз напал на членов семьи. Суд счел убийство совершенным с превышением пределов самообороны. Женщину приговорили к полутора годам ограничения свободы.