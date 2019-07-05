Москва, , 14:16 — REGNUM

Президент России Владимир Путин посетит Екатеринбург для участия в Глобальном саммите производства и индустриализации GMIS-2019 и выставки ИННОПРОМ. Об этом сообщил 5 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

Представитель Кремля не назвал точную дату визита, указав лишь, что поездка запланирована на следующей неделе. Президент традиционно посетит ИННОПРОМ, напомнил Песков и добавил, что в графике Путина — выступление на саммите по производству и ряд иных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, саммит GMIS-2019 пройдет в Екатеринбурге с 9 по 11 июля. Выставка ИННОПРОМ, партнером которой в этому году является Турция, состоится с 8 по 11 июля.

Читайте также:

Путин: рассчитываем, что Италия станет партнёром ИННОПРОМА-2020

Крупнейший на Урале конгресс-центр готов к международному саммиту GMIS-2019