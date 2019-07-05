Москва, , 14:14 — REGNUM

«Единая Россия» реализует предложение председателя партии, главы Правительства Дмитрия Медведева и создаст правозащитный центр для квалифицированного разрешения особенно сложных, резонансных ситуаций, с которыми сталкиваются люди. Об этом заявил член Генсовета партии Александр Якубовский в рамках политической конференции «Единой России».

«В регионах встречаются ситуации, когда люди сталкиваются с произволом властей и несправедливостью людей. Такие истории чаще всего вызывают общественный резонанс и широко освещаются в СМИ. Однако часто эти люди не могут позволить себе сильного адвоката. В связи с этим необходим запуск системной работы по выявлению подобных случаев и оказанию помощи пострадавшим гражданам», — сказал АлександрЯкубовский.

Он напомнил, что в своей статье «Единая Россия» — курс на перемены» Дмитрий Медведев предложил создать специальный правозащитный центр, где людям будут помогать профессиональные юристы. Как отметил Якубовский, он станет своего рода коалицией социально ответственных юридических фирм при «Единой России».

«Создание правозащитного центра позволит партии совместно с фирмами-партнерами оказывать людям правозащитную поддержку в сложных ситуациях, требующих помощи высококвалифицированных юристов», — подчеркнул Александр Якубовский.

По словам Александра Якубовского, Партия может выступить в роли навигатора, способствующего популяризации и развитию бесплатной юридической помощи в России.

При этом Якубовский отметил, что приемные Партии на постоянной основе сотрудничают с юристами и оказывают помощь по целому ряду вопросов.

«Общественные приемные партии на регулярной основе сотрудничают с юридическими компаниями, которые участвуют в ежегодной неделе приемов граждан, приуроченной ко дню основания Партии, регулярным тематическим приемам по вопросам ЖКХ. В 2019 году уже дважды на базе приемных прошел Единый день юридической помощи обманутым дольщикам, в рамках которого рассматривались обращения от людей, представляющих десятки тысяч пострадавших участников долевого строительства. Непосредственное участие в нем принимали члены Ассоциации юристов России», — напомнил он.

Напомним, в своей авторской статье «Единая Россия» — курс на перемены» Дмитрий Медведев назвал защиту прав граждан одним из основных направлений работы партии.

Так, по данным на 1 июня, в 2019 году в общественные приемные Председателя «Единой России» лично или письменно обратились почти 1,5 млн человек — 1 489 152 человека. Как отметил Дмитрий Медведев, кроме вопросов по ЖКХ, которые лидируют во всех приемных, в каждом регионе — своя специфика: вопросы образования, сельское хозяйство или проблемы в здравоохранении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит ежегодная политическая конференция партии «Единая Россия» в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов партии. В ней принимают участие около 450 человек. В рамках конференции пройдут две панельные дискуссии, а также три креативные сессии. Завершится конференция пленарным заседанием с участием председателя партии, главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым, на котором будет принята резолюция.

В преддверии конференции состоялась совместная стратегическая сессия «Единой России» и Правительства. На ней было объявлено о создании сервиса «Нацпроекты глазами людей», который поможет наладить обратную связь при реализации нацпроектов и адресно информировать людей о них.

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