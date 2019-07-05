Москва, 5 июля 2019, 14:14 — REGNUM
«Единая Россия» реализует предложение председателя партии, главы Правительства Дмитрия Медведева и создаст правозащитный центр для квалифицированного разрешения особенно сложных, резонансных ситуаций, с которыми сталкиваются люди. Об этом заявил член Генсовета партии Александр Якубовский в рамках политической конференции «Единой России».
Он напомнил, что в своей статье «Единая Россия» — курс на перемены» Дмитрий Медведев предложил создать специальный правозащитный центр, где людям будут помогать профессиональные юристы. Как отметил Якубовский, он станет своего рода коалицией социально ответственных юридических фирм при «Единой России».
По словам Александра Якубовского, Партия может выступить в роли навигатора, способствующего популяризации и развитию бесплатной юридической помощи в России.
При этом Якубовский отметил, что приемные Партии на постоянной основе сотрудничают с юристами и оказывают помощь по целому ряду вопросов.
Напомним, в своей авторской статье «Единая Россия» — курс на перемены» Дмитрий Медведев назвал защиту прав граждан одним из основных направлений работы партии.
Так, по данным на 1 июня, в 2019 году в общественные приемные Председателя «Единой России» лично или письменно обратились почти 1,5 млн человек — 1 489 152 человека. Как отметил Дмитрий Медведев, кроме вопросов по ЖКХ, которые лидируют во всех приемных, в каждом регионе — своя специфика: вопросы образования, сельское хозяйство или проблемы в здравоохранении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве проходит ежегодная политическая конференция партии «Единая Россия» в формате совместного заседания Высшего и Генерального советов партии. В ней принимают участие около 450 человек. В рамках конференции пройдут две панельные дискуссии, а также три креативные сессии. Завершится конференция пленарным заседанием с участием председателя партии, главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым, на котором будет принята резолюция.
В преддверии конференции состоялась совместная стратегическая сессия «Единой России» и Правительства. На ней было объявлено о создании сервиса «Нацпроекты глазами людей», который поможет наладить обратную связь при реализации нацпроектов и адресно информировать людей о них.
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