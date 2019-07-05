Хельсинки, , 14:11 — REGNUM

Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер признал, что процесс выбора его преемника в этом году не был прозрачным и выразил сожаление, что принцип «ключевого кандидата» не был соблюден. Об этом пишет газета ABC.

Жан-Клод Юнкер (сс) euranet_plus

«Да, процесс был не очень прозрачным», — сказал он 5 июля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Антти Ринне в Хельсинки.

По словам Юнкера, процесс его назначения на должность главы Европейской комиссии в 2014 году был «очень прозрачным». Тогда был предложен принцип главного кандидата (spitzenkandidat), согласно которому этот пост получал первый номер в списке победившей партии. Это сработало в случае с Юнкером.

«Все знали, что произойдет, если эта или другая партия станет самой сильной в Европейском парламенте, — сказал политик. — (…) Я стал поистине уникальным: я — первый и последний spitzenkandidat».

Немецкий термин spitzenkandidat не имеет устоявшего перевода на другие языки, а сам принцип был жестко закреплен. До выборов в Европейский парламент 26 мая предполагалось, что за место председателя Европейской комиссии будут сражаться кандидаты от Европейской народной партии (ЕНП) и «Прогрессивного альянса социалистов и демократов» — немец Манфред Вебер и голландец Франс Тиммерманс. Однако по итогам переговоров глав государств Европейского союза на эту должность была выдвинута министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, принадлежащая к ЕНП.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее с критикой процесса выбора будущего главы Европейской комиссии выступил бывший канцлер Австрии, представитель ЕНП Себастьян Курц. Напомним, полномочия действующего главы комиссии истекают 31 октября.

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