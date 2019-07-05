Москва, , 13:52 — REGNUM

Министерство обороны России смогло выстроить информационную работу на новых принципах, что уже успело отразиться на восприятии российской внешней политики на Западе. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Сегодня мы видим абсолютно новый стиль работы. Посмотрите на департамент информации и массовых коммуникаций, который возглавляет генерал-майор Игорь Конашенков. Мы сегодня имеет реальный, мощный информационный сегмент нашего присутствия в западных СМИ — доведение точки зрения Министерства обороны до ключевых игроков на Западе», — заявил Коротченко.

По его мнению, в настоящее время произошло существенное изменение статуса вооружённых сил России в мировом общественном мнении, внутри страны, и это во многом результат политики информационных структур Министерства обороны.

«Мы в Сирию впервые — это не делал ни Пентагон, ни Великобритания — мы вывозили несколько сот иностранных военных журналистов. Не все освещали ситуацию так, как там было. Но в значительной мере мы переломили ход восприятия нашей операции в Сирии, благодаря правильной и умелой информационной политике Министерства обороны», — заявил эксперт.