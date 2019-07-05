Иваново, , 13:48 — REGNUM

Владимир Шарыпов официально вступил в должность главы города Иваново 5 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Ивановской области. Церемония состоялась в рамках внеочередного заседания Ивановской городской Думы шестого созыва в Музейно-выставочном центре города Иваново. В мероприятии приняли участие представители органов власти, общественных, религиозных и национально-культурных объединений, предприятий и организаций, члены Общественного совета областного центра, Почетные граждане города.

Шарыпов поблагодарил за оказанное доверие депутатов городской думы и лично губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, жителей города.

«Все вместе сообща мы меняем наш город к лучшему не только для сегодняшнего поколения ивановцев, но и для наших детей и внуков. Ивановский край стоит на пути серьезных преобразований. Сердце области, город Иваново, с каждым годом преображается. Я верю в наш регион, в наш город и его жителей», — сказал Владимир Шарыпов.

Сегодня же стало известно о ряде кадровых решений в администрации города, принятых Шарыповым. В частности, как сообщило Ivanovonews, должности покинут первый заместитель главы администрации Сергей Золкин, заместители Наталья Бусова и Виктор Казанцев. Также с постов уходят начальник правового управления Леонид Денисов, начальник управления ЖКХ Дмитрий Растатуров, начальник управления образования Елена Юферова, начальник управления муниципального контроля Дмитрий Истомин, начальник комитета молодежной политики и спорта Ольга Федосеева и начальник комитета по ТОС Ольга Бойко. Заместителями мэра станут руководитель аппарата администрации Елена Малкова и начальник управления общественных связей Светлана Корнилова.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Шарыпов был избран на пост главы администрации города по итогам конкурсного отбора на пленарном заседании Ивановской городской думы 3 июля 2019 года. До этого он уже отработал один срок на посту мэра.