Москва, , 13:38 — REGNUM

Гибридная война против России сегодня ведётся с помощью специальных центров информационных операций и киберопераций, которые расположены в странах постсоветского пространства. Об этом заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Информационная война

«По крайней мере, из докладов нашего Генштаба мы знаем, что на территории стран НАТО создано пять таких центров, и два из них явно обозначены — Центр киберопераций НАТО в Таллине и Центр стратегической дезинформации НАТО в Риге в Латвии. Это те, кто занимается операциями в российском сегменте социальных сетей, кто занимается вбросами, фейками и формированием тех или иных информационных трендов по тем или иным вопросам, касающимся России», — заявил Коротченко.

Он напомнил, что гибридная война сочетает прямые военные действия с невоенными способами ведения конфликта.

«Гибридная война — это не химера. Это новый способ ведения боевых действий в новых геополитических и цивилизационных условиях», — подчеркнул он.

«Это война, в которой можно достигать победы, в том числе не чисто военными, а и другими способами, которые в конечном итоге преследуют одну и ту же цель: смену правительства страны, против которой ведутся эти действия, изменение политического статуса страны, её встраивание в фарватер Соединённых Штатов Америки», — добавил он.

Ранее Пентагон опубликовал доклад о стратегических намерениях России. Авторы документа считают, что США должны на двусторонней основе выстраивать отношения с Россией так, чтобы не допустить попадания в орбиту влияния Китая стран Европы.