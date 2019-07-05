Джакарта, , 13:38 — REGNUM

Вице-президент Индонезии Юсуф Калла принял в Джакарте министра энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Сухейль Мухаммеда Фарадж аль-Мазруи, чтобы обсудить потенциал увеличения инвестиций, сообщает Antaranews.

Известно, что министр прибыл в офис вице-президента в Джакарте 5 июля около 10:30 по местному времени.

«Объединенные Арабские Эмираты планируют расширить деловые отношения с Индонезией, чтобы увеличить двустороннюю торговлю и развивать инвестиции», — заявил Сухейль Мухаммед Фарадж аль-Мазруи.

Вице-президент Индонезии отметил ряд секторов, которые имеют потенциал для развития двустороннего сотрудничества, а именно, энергетика, недвижимость и туризм.

Встреча вице-президента Индонезии и министра энергетики и промышленности ОАЭ длилась около 15 минут.

Напомним, наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян, который также является заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ, планирует посетить Индонезию в середине июля 2019 года.