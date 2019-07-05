Москва, , 13:34 — REGNUM

Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ), созданный сторонниками партии «Единая Россия», совместно с бизнес-структурами разработает систему корпоративных грантов для реализации социальных проектов, которой смогут воспользоваться региональные некоммерческие организации. Об этом сообщил сопредседатель Центрального совета сторонников Партии, депутат Госдумы Сергей Боярский в рамках политической конференции «Единой России». Также он заявил, что к работе НКО будут привлечены корпоративные волонтеры.

«Партия сейчас поддерживает НКО через устранение административных барьеров, помощь во взаимодействии с исполнительной властью, продвижением востребованных ими политических решений. Между тем, НКО нуждаются в конкретных «услугах» — помощи в привлечении пожертвований, грантов, волонтеров, снижении бюрократической нагрузки. Поэтому одним из важнейших направлений деятельности ЦПГИ будет привлечение финансирования на реализацию социально значимых проектов. Для этих целей ЦПГИ планирует совместно с коммерческими компаниями разработать систему корпоративных грантов. Ими смогут воспользоваться небольшие региональные НКО, которым эта поддержка необходима для оказания социально значимой помощи людям», — сказал Сергей Боярский.

Для помощи некоммерческим организациям «Единая Россия» также задействует корпоративных волонтеров — работников партнерских коммерческих организаций, которые будут участвовать в волонтерских акциях.

«Корпоративное волонтерство, хоть и молодое направление благотворительности, но уже широко распространено в нашей стране. И партнеры ЦПГИ — коммерческие компании — готовы помогать НКО в решении их социально значимых задач», — сообщил Сергей Боярский.

Он напомнил, что ЦПГИ на протяжении полугода реализует социальные проекты совместно с Благотворительным фондом «ДаДобро», который занимается развитием корпоративного волонтерства.

Важным направлением поддержки НКО со стороны Партии, сказал Боярский, станет оказание помощи в ведении бухгалтерской деятельности и юридическом сопровождении. По его словам, Центр поддержки гражданских инициатив уже имеет ряд договоренностей с коммерческими компаниями об оказании соответствующей поддержки.

«Мы планируем расширить взаимодействие в части поддержки НКО, подключив к сотрудничеству компании, которые готовы консультировать и даже взять на себя непрофильные функции некоммерческих организаций, например, юридическое и бухгалтерское сопровождение, подготовку необходимых документов и отчетов. Это требует много временных и кадровых ресурсов и усложняет профильную работу НКО. Созданные на базе ЦПГИ сервисы смогут избавить небольшие некоммерческие организации от непрофильных, но необходимых издержек», — отметил он.

По словам президента Благотворительного Фонда «ДаДобро» Оксаны Богдановой, аутсорсинг непрофильных функций НКО посредством привлечения коллег из бизнеса станет большим шагом в преодолении трудностей в работе НКО и координации совместных усилий в реализации социальных проектов. «Все, что делает наш фонд, нацелено на создание благоприятных условий для жизни людей, малыми шагами мы достигаем больших целей — дарим добро людям и помогаем тем, кто в этом нуждается. Однако нашим сотрудникам и волонтерам приходится тратить очень много времени и сил на оформление необходимых для ведения некоммерческой деятельности документов, например, на юридическое и бухгалтерское сопровождение. Особенно тяжелым бременем эта работа ложится на небольшие региональные НКО, у которых нет ресурсов на содержание специализирующихся на этом кадров».

Напомним, в своей статье «Единая Россия» — курс на перемены» председатель партии, премьер-министр Дмитрий Медведев призвал однопартийцев «научиться работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями».

Дмитрий Медведев отметил: «НКО могут сделать многое. А вместе с «Единой Россией» — еще больше. Особенно в ситуациях, когда необходимо принимать быстрые, адресные меры».