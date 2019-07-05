Дамаск, , 13:33 — REGNUM

Как известно, поддерживаемые США Сирийские демократические силы контролируют 28 процентов территории Сирии. В последнее время отношения между правительственными силами и вооруженными курдскими отрядами, составляющими основу Сирийских демократических сил, обострились.

Курдские Отряды народной самообороны (YPG). Сирия

В начале июля 2019 года курдская полиция безопасности Асайиш арестовала несколько членов проправительственных Сил национальной обороны в провинции Хасака в городе Камышлы. В ответ на эти аресты Силы национальной обороны арестовали четырех сотрудников полиции Асайиш.

Эти инциденты привели к перекрытию сторонами нескольких дорог внутри и за пределами города Камышлы. Сирийские демократические силы заявили, что если их бойцов не освободят, то они будут похищать членов семей Сил национальной обороны.

Несколько дней назад Сирийские демократические силы задержали репортера сирийского новостного канала в Камышлы, обвинив его в участии в недавних беспорядках в провинции Хасака. СДС также заняли здания государственной энергогенерирующей компании в районе Аль-Нашве на юге Хасаки.

Об этом сообщает новостной ресурс Al-Masdar News со ссылкой на проправительственное сирийское издание Al-Watan.

Такое вызывающее поведение СДС основано на том, что войска США все-таки остаются в Сирии, и что на территории, контролируемой СДС, будет создаваться квазигосударство Сирийский Курдистан. В этом регионе сосредоточены большие запасы нефти и газа, земли, пригодные для ведения сельского хозяйства.