Алма-Ата, Казахстан, , 13:26 — REGNUM

Председателем алма-атинского филиала партии «Нур Отан» («Свет Отечества») избран аким (мэр) Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев. Об этом градоначальник сообщил 5 июля на своей странице в Twitter.

Решение об избрании нового председателя филиала было принято на внеочередной XXV конференции партии «Нур Отан». Бакытжан Сагинтаев был назначен акимом Алма-Аты указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 28 июня 2019 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля первый заместитель председателя партии «Нур Отан» Бауржан Байбек заявил, что в партии необходимо провести «чистку рядов», что повысит доверие населения республики.

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