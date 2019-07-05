Москва, , 13:11 — REGNUM

Концепция управляемого хаоса, которой якобы придерживаются США в своей внешней политике, не выдержала проверку временем. Об этом заявил политолог, профессор МГИМО Андраник Мигранян в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Я уже устал от глупостей, когда говорят, что американцы всё продумали, создают организованный управляемый хаос. Каждый раз я говорю: это просто глупость. Какой может быть управляемый хаос, когда в Египте они создают полный бардак и потом приходится оттуда убираться? В Ирак якобы они вошли, чтобы создать организованный хаос, якобы чтобы половину Ирака отдать Ирану… Не надо думать, что американцы такие умные, они всё продумывают — они такие же идиоты, как и многие другие», — заявил Мигранян.

«Американцы, когда оказались единственной сверхдержавой мира, уже не имели никаких ограничений и тогда можно допускать глупостей столько, что, в общем-то, мало никому не покажется», — подчеркнул он.

Ранее Пентагон опубликовал доклад о стратегических намерениях России, который оказался в высшей мере бессодержательным, отметил политолог: вместо конкретных решений там констатируется «опасное» желание России остаться в ранге мировых держав.

«Этот доклад — самое бредовое из всего, что я за последнее время читал по поводу России. Но здесь, конечно, можно было бы сказать, что люди хотят побольше денег. Но я не думаю. У них уже выделили 750 млрд долларов, куда ещё больше?» — отметил Мигранян.

В докладе, в частности, отмечается, что будущие конфронтации между крупными державами могут чаще всего происходить ниже уровня вооруженного конфликта. Отмечается, что США должны на двусторонней основе привлечь Россию, чтобы отделить европейских союзников от попадания в орбиту Китая.