Великий Новгород, , 12:58 — REGNUM

В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГИБДД региона Владимира Лонского. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 5 июля, в региональном следственном управлении СКР, Лонский подозревается в получении взятки в крупном размере по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.

Уголовное дело возбуждено отделом по расследованию особо важных дел регионального управления СКР на основании материалов управления ФСБ России по региону.

По версии следствия, Владимир Лонский получил от генерального директора организации, занимающейся деятельностью, связанной с автомобильным грузовым транспортом, взятку в размере 300 тыс. рублей, а также бутылку коньяка «ХО Шампань» стоимостью 3999 рублей.

«Денежные средства предназначались за организацию сопровождения патрульным автомобилем Госавтоинспекции Новгородской области транспортного средства, находящегося в аренде у данной организации и осуществляющего перевозку крупногабаритного груза по территории Новгородской области», — сообщили в новгородском следственном управлении СКР.

В управлении МВД России по Новгородской области заявили, что в связи с возбуждением уголовного дела в отношении Лонского уже проводится служебная проверка.

Проверку проводят сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности и управления по работе с личным составом регионального УМВД.

«В случае подтверждения вины по результатам расследования уголовного дела и решения суда, данный руководитель будет уволен из органов внутренних дел и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством», — отметили в ведомстве.

Отметим, что санкции ч. 5 ст. 290 УК РФ предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.