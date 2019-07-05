Москва, , 12:54 — REGNUM

Телеграммами от 24 и 26 июня РЖД разрешили перевозить молоко и сливки (ультрапастеризованные), пиво, вина, соки, кондитерские жиры, маргарины и ряд других продуктов питания в универсальных крытых вагонах и контейнерах, то есть без соблюдения температурного режима.

Согласно документу, такие перевозки будут допустимы до 8 декабря 2019 года — до даты официального вступления в силу новых нормативов по перевозкам скоропортящихся грузов. За это время РЖД надеется увеличить объемы перевозок за счет переориентирования грузопотоков с автомобильного транспорта на железнодорожный — речь идет примерно о 1 млн тонн, пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД). Однако в институте уже отметили слишком слабую вероятность реализации данных планов, так как грузовладельцы вряд ли станут менять вид транспорта всего лишь на пять месяцев.

Хотя мера считается временной, а товары, представленные в телеграмме, являются продуктами длительного хранения, ряд экспертов и участников рынка выражают обеспокоенность тем, как новые правила перевозки скажутся на качестве продукции, перевозимой по железной дороге.

Действительно, ультрапастеризованное молоко, сливки, консервы и другие продукты питания, прошедшие ряд обработок, имеют достаточно большой срок хранения — от месяца до нескольких лет. Однако, несмотря на отсутствие необходимости хранить товар в холодильнике, на этикетках все же сообщается, что продукция останется годной лишь при соблюдении температурного режима — обычно речь идет о 20−25 градусах по Цельсию.

Что касается продукции, имеющей еще более долгий срок хранения, по данным Всероссийского научно-исследовательского института консервной и овощесушильной промышленности, консервы в стеклянной таре являются чувствительными к воздействию повышенных температур, так как при нагревании продукта и воздуха незаполненной части банки происходит уменьшение вакуума. Также в институте ранее отмечали, что консервы в металлической таре в том числе чувствительны к воздействию повышенных температур из-за увеличения скорости электролитической коррозии внутри банов. Скорость коррозии при температура 40 градусов по Цельсию примерно в 4 раза выше, чем при температуре в 20 градусов.

Необходимо отметить, что в жаркие месяцы при температуре выше 25 градусов происходит нагревание контейнера или вагона. В результате температура состава может оказаться существенно выше, чем температура воздуха, отмечают эксперты.

«По новым правилам перевозок, которые вступят в декабре, то, что разрешили в телеграммах, делать будет нельзя. Также перевозка продуктов питания в обычных крытых вагонах не допускается и в рамках текущих правил», — отметил в комментарии ИА REGNUM председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин. Таким образом, телеграммы монополии входят в противоречие с нормативами по перевозкам, утвержденными Минтрансом, отмечает эксперт.

В данном контексте РЖД оставляют ответственность за грузовладельцами — в ответе «Коммерсанту» в монополии сообщили, что «добропорядочный производитель стремится обеспечить качественную доставку продукта потребителю и, соответственно, выбирает подвижной состав».

«Аргументы о том, что каждый добропорядочный производитель будет стремится обеспечить качественную доставку товара звучат неубедительно, ведь на сегодняшний момент разница в тарифах на универсальные контейнеры, крытые вагоны и изотермический состав на ряде направлений может достигать двух раз», — отмечает президент Ассоциации операторов рефрижераторного подвижного состава АСОРПС Михаил Синев. По его словам, теперь лазеек для того, чтобы отправить груз не в том подвижном составе для удешевления перевозки искать не надо — «все двери и так открыты».