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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили взаимодействие двух стран в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и сотрудничество по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). О телефонной беседе лидеров сообщает 5 июля пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

Путин и Пашинян коснулись актуальных вопросов взаимодействия в рамках экономического союза с учетом того, что армянская сторона председательствует в объединении. Так, лидеры говорили о подготовке заседания Высшего Евразийского экономического совета, который состоится 1 октября в Ереване, и перспективах расширения внешних связей союза.

Российский президент и глава правительства Армении также рассмотрели проблематику сотрудничества по линии ОДКБ и условились о продолжении контактов.

Как сообщало ИА REGNUM, встреча Путина и Пашиняна состоялась в начале июня в Санкт-Петербурге. Российский президент заявил, что нет необходимости характеризовать отношения между двумя странами, так как они носят особый, союзнический характер.

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