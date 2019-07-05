Джакарта, , 12:51 — REGNUM

Никто из граждан Индонезии не пострадал в результате мощного землетрясения на юге Калифорнии (США), подтвердили в министерстве иностранных дел страны.

«Генеральное консульство Индонезии в Лос-Анджелесе через социальные сети и прямую связь с гражданами Индонезии обратилось с призывом сохранять спокойствие и следить за информацией из надежных источников», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Известно, что количество индонезийских граждан, которые в настоящее время пребывают в Лос-Анджелесе, составляет около 50 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,6 произошло на юге Калифорнии недалеко от города Риджкрест утром 4 июля. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях до настоящего времени не поступало.

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