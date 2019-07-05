Киев, , 12:39 — REGNUM

Владимир Гройсман Иван Шилов © ИА REGNUM

До 15 сентября правительство Владимира Гройсмана подготовит проект бюджета Украины на 2020 год и внесет его на рассмотрение парламента. Об этом 5 июля заявил в кулуарах парламента вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Он сообщил, что принятие бюджета на следующий год «будет зависеть от того насколько быстро будет создана коалиция в новом парламенте, насколько коалиция сможет быстро организовать работу новой Верховной рады, насколько быстро коалиция сможет утвердить новый состав правительства».

«Мы сделаем всю необходимую работу, чтобы подготовить свои предложения в государственный бюджет на 2020 год. А кто будет его вносить? Или новое правительство, или ещё нам это придется сделать? Мы будем готовы это сделать 15 сентября», — сказал Розенко.

Вице-премьер выразил надежду на то, что до 15 сентября в стране заработает новый парламент и новое правительство.

«Я надеюсь, что переходной процесс в стране не затянется и до 15 сентября заработает новый парламент и новое правительство уже вступит в свои полномочия», — рассказал Розенко.

Он также выразил надежду на то, что внеочередные выборы пройдут 21 июля. «Хотелось бы верить, что выборы пройдет 21 июля и они пройдут организованно как президентские выборы… Со своей стороны, правительство сделало все возможное, чтобы выделить необходимое финансирование на избирательную кампанию. Все было профинансировано вовремя и в полном объеме», — добавил Розенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что при формировании предложений по поводу госбюджета Украины на 2020 год правительство предложит заложить на ремонт и строительство дорог 75 млрд грн (2,8 млрд долл).По его словам, за два года в стране построено и отремонтировано почти 7 тыс. км дорог. В 2018 году на дорожные работы в госбюджете предусмотрено 56 млрд грн (2,084 млрд долл).