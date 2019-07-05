Москва, , 12:12 — REGNUM

В Совфеде объяснили заявление об участии Украины в освоении Арктики желанием «куснуть» Россию, передает корреспондент ИА REGNUM5 июля.

«Конечно, никакого участия Украины в освоении Арктики в обозримом будущем не предвидится. Ей бы разобраться в своих внутренних делах. Что касается заявления посла Украины в Норвегии Вячеслова Яцюка, то оно сделано только для того, чтобы «куснуть» Россию, объективно являющуюся основным арктическим игроком», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Сенатор отметил, что Россия открыта для взаимовыгодного сотрудничества со всеми заинтересованными государствами в мирном освоении Арктики.

«Но при всем желании не вижу, чем бы могла быть полезна для этого региона Украина. Сегодня кроме смуты от нее ничего ждать не приходится», — отметил Клинцевич.

Об интересах Украины в Арктике заявил посол страны в Норвегии Вячеслав Яцюк во время своего визита на архипелаг Шпицберген, пишет газета High North News.

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