Свердловская область, , 11:56 — REGNUM

В Свердловской области председатель думы Сысерти Александр Карамышев лишён своих полномочий. Такое решение 5 июля вынес Сысертский райсуд.

С иском в суд обратилась Сысертская межрайонная прокуратура, которая обнаружила, что депутат якобы предоставил недостоверные сведения о доходе и имуществе, как своих, так и супруги. Прокуратура не нашла в справках данных о нескольких банковских счетах и некоторого недвижимого имущества.

Попытки лишить Карамышева полномочий руками депутатов думы провалились, соответствующего решения дума не приняла. Тогда прокуратура обратилась в суд. Впрочем, решение пока не вступило в силу.