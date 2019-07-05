Екатеринбург, , 11:54 — REGNUM

«Единая Россия» утвердила кандидатуру Антона Шипулина в борьбе на довыборах в Госдуму по Серовскому округу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЕР.

Участие Шипулина и ещё трёх кандидатов одобрили на съезде генсовета партии. Решение было принято по итогу тайного голосования, где все четыре фамилии поддержало абсолютное большинство генсовета.

Замсекретаря генсовета Виктор Селиверстов оценил четырёх кандидатов как «очень достойных».

Напомним, уже сейчас известны семь конкурентов Шипулина на мандат Госдумы. Это предприниматель Сергей Капчук («Партия Роста»), представитель «либеральной оппозиции», учительница Ирина Скачкова («Яблоко»), профсоюзный деятель Габбас Даутов (КПРФ), фельдшер Алексей Коровкин (СР), представитель от «Коммунистов России» Дмитрий Зенов, оглава свердловского отделения «Зеленых» Игорь Рузаков и общественница Евгения Чудновец (ЛДПР).

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