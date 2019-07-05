Киев, 5 июля 2019, 11:48 — REGNUM
Все, что Украина может предложить «мировому сообществу» — это опыт «противостояния России», но в случае с Арктикой этот товар не пользуется спросом, отметил заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский, комментируя сообщения о намерении Украины осваивать Арктику.
Ранее посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк заявил: в Киеве «начинают думать», что могут «стать арктическим игроком». Украина может укреплять связи с Норвегией в сфере исследования климата и спутниковых технологий, отметил Яцюк.