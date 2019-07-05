Киев, , 11:48 — REGNUM

Все, что Украина может предложить «мировому сообществу» — это опыт «противостояния России», но в случае с Арктикой этот товар не пользуется спросом, отметил заместитель главного редактора ИА REGNUM Игорь Павловский, комментируя сообщения о намерении Украины осваивать Арктику.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк заявил: в Киеве «начинают думать», что могут «стать арктическим игроком». Украина может укреплять связи с Норвегией в сфере исследования климата и спутниковых технологий, отметил Яцюк.

«Заявление украинского посла напоминает известную фразу из фильма: все побежали, и я побежал. Арктика — тема модная, «перегретая», вот и надо что-то сказать.

У Украины нет ни выхода в арктическую зону, ни арктических компетенций. Единственное, что она может предложить «мировому сообществу» — это опыт «противостояния России».

Но Арктика — это не Сирия и не Украина. В этом регионе больше ценится как раз сотрудничество, а не «война с Россией», — отметил Игорь Павловский.