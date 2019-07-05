Москва, , 11:47 — REGNUM

Папа римский Франциск назвал произведения Фёдора Достоевского очень важными для священнослужителей. Об этом рассказал президент России Владимир Путин 5 июля во время обеда с участием представителей российско-итальянского Форума гражданских обществ в Москве.

Владимир Путин с Папой Римским Франциском. Ватикан. 2019 Kremlin.ru

По возвращении из Ватикана и Рима российский лидер пересказал часть беседы с понтификом, уточнив, что Франциск позволил это сделать. Книги Федора Достоевского и Льва Толстого всегда лежат на столе у понтифика, отметил он.

По мнению Франциска, нельзя быть настоящим священником без знакомства с книгами Достоевского, без осознания всей глубины философии писателя. Такая позиция говорит о многом, в том числе об общих глубоких духовных корнях, добавил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин встретился с понтификом 4 июля во время официального визита в Ватикан. Президент РФ также провел переговоры с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Джузеппе Конте.

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