5 июля 2019 | Время чтения 4 мин

Станислав Тарасов, , 11:46 — REGNUM





Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель Генеральной прокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что «беспорядки на митинге в Тбилиси 20 — 21 июня у здания парламента были частью плана отдельных лиц по насильственному захвату государственной власти путем мятежа». По его словам, «на первом этапе осуществления этой попытки предполагалось взятие штурмом здания парламента, за которым должны были последовать дальнейшие действия по захвату власти».

К такому выводу правоохранительные органы пришли «на основании анализа показаний десятков свидетелей». Это означает, что прокуратура Грузии переквалифицировала дело о попытке штурма парламента в дело о попытке переворота. По всем признакам он был запланирован, имел свой сценарий и теперь следственным органам предстоит выявить не только острые сюжеты, но и определить внешние силы, стоящие за этими событиями. Сделать это будет непросто хотя бы потому, что факты и события, лежащие на поверхности, поражают своей парадоксальностью многих экспертов. Оппозиция заявляет, что правящая партия «Грузинская мечта» является «рукой Москвы». В то же время правительство активно дрейфует в сторону интеграции с Европейским союзом и демонстрирует намерение вступить в военный блок НАТО.

Грузинские министры открыто ведут переговоры с западными партнерами на этих направлениях. Президент Грузии Саломе Зурабишвили квалифицировала протестное движение в Тбилиси как «результат деятельности российской «пятой колоны». Однако почему-то эта «пятая колона» вышла на улицы с написанными на английском языке антироссийскими лозунгами. В этой связи американское издание Eurasianet утверждает, что в нынешнем грузинском кризисе существует «скрытая сторона», оппозиция «просто разыгрывает российскую карту с целью дискредитации нынешних властей», а сама «Россия в этих условиях используется только как внешний импульс, но никак не является причиной кризиса». «Стало быть, — пишет далее издание, — протестующие, на словах называя врагом Россию, на деле же имеют в виду что-то другое… Или кого-то другого…».

Протестующие у здания парламента Грузии в Тбилиси 20-21 июня (сс) George Melashvili

Для Грузии, надо сказать, перевороты или попытки их осуществить — фактор системный. Так, в ноябре 2014 года тогдашний премьер-министр Гарибашвили заявил о возобновлении расследования преступлений прежней власти президента Саакашвили. Утверждалось, что США практически открыто предупредили Тбилиси о возможности «грузинского майдана» и обозначили сценарий своих действий: начало в Тбилиси массовых беспорядков, ввод в столицу обученных американскими инструкторами войсковых подразделений из пригородов столицы, Вазиани и Крцаниси. На военные аэродромы в Вазиани и Алексеевке должны были приземлиться два американских военных борта с подразделениями морских пехотинцев и Национальной гвардии США, которые должны были бы оказать поддержку «новому временному правительству» с целью «защиты конституционного порядка в стране».

Соответствовали ли такие планы действительности, или это был обычный оперативный информационный вброс? Сказать сложно. Но в таком сценарии просматривалась логика действий в условиях переворота. А что сейчас? Допустим, протестующим в Тбилиси удалось бы захватить парламент. Что они должны были предпринять дальше и какие внешние силы должны были оказать им соответствующую поддержку и как? Все это предстоит выявить грузинским правоохранительным органам, причем, в ситуации, когда их выводы и неизбежные новые разоблачения могут и будут восприниматься внутренними и внешними силами далеко неоднозначно. «Грузинская мечта» не может не осознавать такого хода событий. И раз генпрокуратура Грузии квалифицировала события в Тбилиси как попытку «насильственного захвата государственной власти путем мятежа», значит правительство перешло в контратаку.

Существует еще одна версия, объясняющая причины переживаемых Грузией политических потрясений. Она связана со строительством глубоководного порта Анаклия на Черноморском побережье (регион Самегрело — Земо Сванети). Проект осуществляет Консорциум развития Анаклия, который основали грузинский TBC-холдинг и Conti International LLC, известная американская девелоперская компания, занимающаяся проектами в сферах инфраструктуры и капитального строительства. На сегодняшний день в консорциум также входят оператор порта SSA Marine (США), British Wondernet Express (Центральная Азия) и G-Star Ltd. (Болгария). США положили на этот проект «глаз».

Проект глубоководного порта Анаклия Anakliadevelopment.com

В марте представитель государственного департамента США Курт Волкер обсуждал эту тему с лидером «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили, обозначая, что Анаклия входит в зону стратегических интересов США. Волкер открыто говорил, что этот порт может принимать американские военные корабли и подводные лодки. Затем в середине июня государственный секретарь США Майк Помпео на встрече с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе заявил, что «власти Грузии должны довести до конца строительство глубоководного порта», что «этот проект поможет Грузии… избежать влияния России и Китая, которые, хотя и позиционируют себя как друзья Грузии, не являются проводниками ее интересов». Из этого очевидно пока что то, что контроль над глубоководными портами Грузии приобретает геополитический характер.

Но выявить фактическую связь, которая вполне возможна, с тем, что определенные силы на Западе начали подготовку к смене власти в Грузии, пока воздержимся. Как и от выстраивания каких-либо теоретических конструкций, связанных с возможностью появления на постоянной основе кораблей США и стран НАТО в Грузии, вблизи берегов России. Слово сейчас за прокуратурой Грузии.