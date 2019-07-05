Киев, , 11:39 — REGNUM

На Украине могут сорвать проведение внеочередных парламентских выборов, если Верховный суд признает действительным решение Апелляционного суда и обяжет Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьёвку партий. Об этом 5 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Руслан Сидорович.

«Если ставить себе цель — сорвать в стране выборы, то, безусловно, все правильно. Можно придумать еще какое-то судебное решение… В конечном итоге все это приведет к срыву избирательного процесса. Возникает такой риск», — сказал Сидорович.

По его словам, ЦИК понесёт большие убытки, если Верховный суд оставит в силе решение Апелляционного суда о повторной жеребьевке, поскольку государству придется компенсировать партийные затраты на смену нумерации в рекламе и полиграфии.

«После того как пройдет пережеребьёвка у субъектов избирательного процесса — политических партий возникает право обратиться в ЦИК и предъявить иски о компенсации соответствующих убытков. Потому что напечатана полиграфия, напечатаны борды, выпущена продукция, потрачено огромное количество средств. Это очередной чрезвычайно мощный вызов перед выборами. В принципе, любые внеочередные выборы являются очень серьезным вызовом, потому что сроки сжаты, нет времени ни на какую раскачку. И одна маленькая ошибка может привести к срыву выборов», — добавил Сидорович.

Кроме того, он допускает, что ЦИК уже оспорил в Верховном суде решение Апелляционного суда.

«Думаю, ЦИК уже оспорил решение. Иск уже подан. Верховный суд в ближайшие дни рассмотри его и примет соответствующее решение. Решение шестого Апелляционного суда нужно все-таки отменить, не играть с огнем, не создавать риск», — подытожил Сидорович.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Апелляционный суд обязал ЦИК провести повторную жеребьёвку относительно присвоения номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах. Иск с требованием провести повторную жеребьевку подала «Аграрная партия». Ее представители считают внесение в бюллетени «Рух новых сил» Михаила Саакашвили 29 июня, через три дня после проведения жеребьевки, нарушением прав всех политических партий, принимающих участие в избирательном процессе.

Напомним, 4 июля Центральная избирательная комиссия и партия «Батькивщина» пообещали обжаловать решение суда о проведении пережеребьевки относительно присвоения номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.

«К тому времени, пока решение не вступило в законную силу, его нет обязанности выполнять. На апелляцию нам дано 2 дня, в соответствии с законодательством, ЦИК, конечно, обратится с апелляцией», — сказал замглавы ЦИК Евгений Радченко.