Киев, 5 июля 2019, 11:39 — REGNUM
На Украине могут сорвать проведение внеочередных парламентских выборов, если Верховный суд признает действительным решение Апелляционного суда и обяжет Центральную избирательную комиссию провести повторную жеребьёвку партий. Об этом 5 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов депутат Верховной рады от фракции «Самопомощь» Руслан Сидорович.
По его словам, ЦИК понесёт большие убытки, если Верховный суд оставит в силе решение Апелляционного суда о повторной жеребьевке, поскольку государству придется компенсировать партийные затраты на смену нумерации в рекламе и полиграфии.
Кроме того, он допускает, что ЦИК уже оспорил в Верховном суде решение Апелляционного суда.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Апелляционный суд обязал ЦИК провести повторную жеребьёвку относительно присвоения номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах. Иск с требованием провести повторную жеребьевку подала «Аграрная партия». Ее представители считают внесение в бюллетени «Рух новых сил» Михаила Саакашвили 29 июня, через три дня после проведения жеребьевки, нарушением прав всех политических партий, принимающих участие в избирательном процессе.
Напомним, 4 июля Центральная избирательная комиссия и партия «Батькивщина» пообещали обжаловать решение суда о проведении пережеребьевки относительно присвоения номеров партий в избирательных бюллетенях на внеочередных парламентских выборах.