Киев, , 11:37 — REGNUM

Основной вклад России в урегулирование конфликта в Донбассе состоит в том, что армии народных республик весьма сдержанно реагируют на постоянные провокации и варварские действия со стороны Украины, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 5 июля, комментируя высказывания Владимира Путина о Минских соглашениях.

В четверг на пресс-конференции в Риме президент России заявил, что требования Запада к России о выполнении Минских соглашений бессмысленны, поскольку соглашения не выполняет правительство Украины, и российские власти не могут сделать этого вместо них.

«Говоря в Италии о Минских соглашениях, Владимир Владимирович не уточнил главного. Он просто дал понять, что есть некая часть этих договорённостей, которая касается России, и она своим обязательствам, пусть и не зафиксированным в документах, следует. Нормальному человеку должно быть понятно, что это за часть. Войска ДНР и ЛНР и на 25 процентов не отвечают на все те военные провокации, агрессивные действия, на всё то варварство, которые творят украинские военные в Донбассе. Кто-то думает, что это потому, что они такие миролюбивые? Или что они украинцев боятся?

Вот это их вынужденное «миролюбие», насколько я понимаю, и есть вклад России. Это большой и непростой для России и лично президента Путина, его авторитета вклад. В том числе ‑ и с точки зрения отношения к России и к нему лично простых граждан ДНР и ЛНР, которые давно требуют возмездия украинцам за их агрессию.

Благодаря этому вкладу ситуация в Донбассе сегодня позволяет президенту Украины выполнить то, что он обещал сделать: обеспечить полное прекращение огня. Вот этого Запад и должен от него не просто потребовать, а добиться.

Потом должно последовать выполнение всех других пунктов Минских соглашений, к выполнению которых Киев пока даже близко не приступал.

В Киеве и на Западе, однако, должны учитывать, насколько изменилась ситуация с 2015 года, когда был подписан основной документ, какой урон попустительство украинским агрессорам со стороны США и ЕС нанесло делу урегулирования этого конфликта. Его стороны за четыре года ещё больше озлобились, стали ещё больше ненавидеть друг друга. Трудно вообще представить, что должно произойти, чтобы они в принципе смогли мирно ужиться в одном государстве. И на Западе, если там ещё остались реалистично мыслящие политики, должны отдавать себе в этом отчёт», — отметил Михаил Демурин.