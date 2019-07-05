Нур-Султан, , 11:32 — REGNUM

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с днем рождения и Днем столицы республики. Об этом сообщили 5 июля в пресс-службе Назарбаева.

Свои поздравительные телеграммы также отправили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Главы государств и российский премьер-министр отметили особый вклад Назарбаева в развитие двусторонних дружеских отношений между странами, а также в развитие Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал старт торжественным мероприятиям по случаю празднования Дня столицы. По традиции глава государства вручил погоны лучшим курсантам военных учебных заведений республики.