Киев, , 11:29 — REGNUM

На Украине продолжают обсуждать демарш делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая демонстративно досрочно прекратила свою работу в Киеве после заявления спикера Рады Андрея Парубия о том, что он отзывает приглашения для Ассамблеи наблюдать за досрочными парламентскими выборами 21 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

Издание «Европейская правда» отмечает, что у делегации ПАСЕ была запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако она так и не состоялась.

Член делегации Марко Николини в комментарии изданию подтвердил:

«Да, было запланировано, что миссия должна была встретиться с президентом, но этой встречи не состоялось».

Николини не уточнил, пояснил ли офис Зеленского причину, по которой встреча не состоялась.

Вместе с тем, заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов дал понять, что вопрос перспектив сотрудничества с ПАСЕ будет решать уже новый парламент.

«Новый парламент может принять другое решение, исходя из обстоятельств. То есть, это решение парламента, который формирует делегацию для участия в ПАСЕ и определяет, в каком объеме она участвует в этой работе», — ответил Петухов госинформагентству «Укринформ» на вопрос, будет ли рекомендация комитета ВР по иностранным делам приостановить участие украинской делегации в сессии ПАСЕ распространяться и на следующий состав парламента.

В МИД Украины поддержали руководство парламента, заявив, что Верховная рада Украины не обязана приглашать представителей ПАСЕ на выборы. В дипломатическом ведомстве отметили, что на сегодня отношения Киева и ПАСЕ «вряд ли можно охарактеризовать как дружеские и партнерские».

Политолог Руслан Бортник в интервью «Голосу» заявил, что президент Зеленский еще может пригласить делегацию ПАСЕ на досрочные парламентские выборы.

«Она будет присутствовать на выборах, несмотря на позицию главы парламента Парубия. Спикер понимает, что на выборах побеждает «Слуга народа», и пытается снизить их международное признание. Именно эта цель кроется за отзывом приглашения ПАСЕ на досрочные выборы в Верховную Раду», — анализирует ситуацию эксперт.

По словам политолога, в итоге такие действия со стороны Украины усиливают позиции России в ПАСЕ.