Киев, , 11:24 — REGNUM

Президент Украины Владимир Зеленский должен отменить трансляцию сериала «Сваты» на телеканале «1+1», заявил глава Национальной комиссии по вопросам телевидения и радиовещания Филипп Ильенко. Видеообращение к Зеленскому чиновник опубликовал 4 июля на своём канале в Youtube.

«Я глубоко убеждён, что вопрос «Сватов» выходит за пределы юридического аспекта, он лежит в моральной и политической плоскости», — заявил Ильенко.

По его словам, возвращение сериала в эфир означает, что для Зеленского не является приоритетной задачей «очищение информационного пространства Украины от украинофобов, которые пренебрегают национальным суверенитетом и территориальной целостностью государства».

При этом, глава нацкомиссии признал, что законных препятствий для показа сериала «Сваты» не существует и сравнил его с кондитерской фабрикой экс-президента Украины Петра Порошенко, расположенной в Липецке:

«Сериал «Сваты» — это ваша «Липецкая фабрика». И пусть вас не вводит в заблуждение высокий рейтинг этого сериала, ведь и конфеты «Рошен» с удовольствием ела вся Украина».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский апелляционный суд отменил запрет на показ телесериала «Сваты», а российского актёра Фёдора Добронравова исключили из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

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