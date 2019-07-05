Сухум, , 11:18 — REGNUM

С 27 июня по 1 июля 2019 года министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия совершил рабочую поездку в Москву, в ходе которой состоялись встречи в Министерстве здравоохранения и в медицинских центрах России, сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

На встрече в Министерстве здравоохранения РФ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, оказание высокотехнологичной медицинской помощи в рамках межправительственного соглашения от 2013 года о сотрудничестве в области оказания специализированной медпомощи, включая лекарственное обеспечение для лиц с двойным гражданством.

Был обсужден вопрос подготовки межправительственного соглашения по открытию кардиохирургического отделения при Республиканской больнице в Сухуме как филиала одного из российских федеральных клинических центров и подготовке строительства в Абхазии специализированного медицинского центра, который будет ориентирован на оказание высокотехнологичной медпомощи прежде всего сердечно-сосудистым больным. В течение месяца проект будущего соглашения будет представлен на рассмотрение обеих сторон.

Достигнуты договоренности о поездках российских врачей на повышение квалификации в Абхазию, атакжеовзаимопризнании удостоверения интерна Минздрава Абхазии. Кроме того, сРоссийской медицинской академией непрерывного профессионального образованияготовится соглашение о научно-практическом сотрудничестве.