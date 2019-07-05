Киев, , 11:07 — REGNUM

Посольство Польши на Украине официально заявило о началепоисков пострадавших лиц и свидетелей «геноцида, совершенного в период 1939—1945 гг. членами ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Соответствующее объявление дипломатическое ведомство обнародовало 4 июля, передает корреспондент ИА REGNUM

Согласно информации посольства, расследование по делу «преступлений геноцида, совершаемых на территории Волынского воеводства в период 1939—1945 гг. членами ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другими лицами-соучастниками» ведет Комиссия по расследованию преступлений против польского народа.

«Речь идет об убийствах нескольких десятков тысяч мужчин, женщин и детей польской национальности, физическом, психическом издевательстве над поляками, уничтожении или похищении их имущества, а также применении других репрессий и бесчеловечных поступков для создания условий жизни, которые несли угрозу их физического уничтожения, или заставляли покидать свои дома и бежать с территории Волынского воеводства, а также других форм нарушения прав человека», — уточняет посольство Польши.

В завершение ведомство призывает потерпевших, членов их семей, свидетелей и всех тех, кто владеет любой информацией на тему преступлений, наладить контакт с Комиссией.

Власти Украины на это заявление пока что не отреагировали.

«В который раз убеждаюсь после деловых контактов в Варшаве: Польша — это большое не дружественное нам государство. Гораздо более недружественное, чем, например, Россия, если судить на уровне бытового общения», — комментирует украинский экономист Михаил Кухар, который сейчас находится в Варшаве.

Экономист уточняет, что речь идет об общении и на обывательском уровне, и на деловом, жалуясь на «резкость и грубость в общении польских пограничников, невиданную просто нигде в Европе».

ИА REGNUMнапоминает, что 4 июня в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Польши Анджеем Дудой.

На брифинге после переговоров Зеленский заявил:

«Я настроен на восприятие процесса примирения и недопущения доминирования тематики сложных периодов истории украинско-польских отношений на повестке дня стратегического партнерства между Украиной и Польшей… Мы сегодня обсудили эти вопросы и определили алгоритм наших дальнейших действий».