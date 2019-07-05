Санкт-Петербург, , 11:05 — REGNUM

Санкт-Петербургская избирательная комиссия сегодня, 5 июля, отказала в регистрации на выборах губернатора Северной столицы ранее выдвинутому претенденту от ЛДПР Олегу Капитанову. Причиной стало недостаточное количество подписей муниципальных депутатов, необходимых для преодоления так называемого муниципального фильтра.

Напомним, Олег Капитанов ранее сдал в Горизбирком 147 подписей депутатов разных муниципалитетов города, позже доставил еще две подписи. Однако для прохождения муниципального фильтра в Петербурге надо 155 подписей (10% от общего числа муниципалов).

Как сообщают СМИ, при проверке подписей в поддержку Капитанова Горизбиркомом учитывались только 147 подписей, поскольку закон обязывает сдавать подписи единым пакетом, а не по частям.

Таким образом, подписей для преодоления мунфильтра не хватило, и фамилии Капитанова не будет в избирательном бюллетене.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, также баллотирующийся на пост главы города, предложил Капитанову, в тот момент депутату Заксобрания от ЛДПР, пост главы комитета по межнациональным отношениям и миграционной политике, Капитанов сразу согласился.

На следующий день Капитанов сдал депутатский мандат. Затем лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что партия «не просила у Смольного никаких должностей». После этого Беглов официально назначил Капитанова главой комитета, а тот Капитанов заявил, что «приостанавливает членство в партии, потому что интересы петербуржцев гораздо важнее».

Читайте также: Глава петербургской ЛДПР отказался от партии ради должности в Смольном

Среди тех, кто может попасть в бюллетень для голосования на выборах 8 сентября 2019 года, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который идет как самовыдвиженец, кандидат от КПРФ, депутат Госдумы, режиссер Владимир Бортко, депутат Заксобрания Петербурга от «Справедливой России» Надежда Тихонова, выдвинутая этой же партией, и депутат Заксобрания Михаил Амосов, состоящий во фракции «Яблоко», но баллотирующийся в губернаторы от партии «Гражданская платформа».

Читайте также: В бюллетене на выборах главы Петербурга будет не более четырех кандидатов