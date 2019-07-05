Анкара, , 11:12 — REGNUM

В Турции уже на следующей неделе ожидают начала поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом 5 июля сообщает турецкий телеканал Haberturk со ссылкой на свой источник.

По его данным, первая поставка С-400 будет осуществлена двумя грузовыми самолетами с российской военной авиабазы. Техническая группа из России, которая будет курировать установку, прибудет в Турцию к понедельнику, 8 июня.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Турция до 10 июля 2019 года получит первые батареи российских зенитно-ракетных комплексов С-400.