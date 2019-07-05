Берлин, , 10:49 — REGNUM

4 июля бывший канцлер Австрии Себастьян Курц встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Курц поддержал назначение министра обороны ФРГ Урсулы фон дер Ляйен председателем Европейской комиссии, однако подверг критике сам процесс выбора политика на эту должность, пишет газета Kronen Zeitung.

«Нечто подобное никогда не должно повториться вновь. Последние несколько дней были недостойным зрелищем и сильно повредили имиджу Евросоюза», — сказал Курц, имея в виду «сделку в Осаке».

На встрече лидеров государств Европейского союза в японской Осаке была окончательно отклонена кандидатура Манфреда Вебера, заявленного претендентом на пост главы Европейской комиссии от Европейской народной партии (ЕНП) перед майскими выборами. Таким образом, ожидания избирателей партии были обмануты.

«Мы действительно должны быть осторожны, чтобы Евросоюз не отвернулся от избирателей», — сказал Курц.

Напомним, в 2014 году была принята схема выбора председателя Европейской комиссии по принципу ключевого, или главного кандидата от партий (spitzenkandidat). То есть на эту должность претендовал первый номер в партийном списке, представленном на выборах. Фон дер Ляйен, представитель ХДС, принадлежит к победившей на выборах ЕНП, но она не являлась первым номером. Кроме того, лидеры ЕС всерьез обсуждали возможность назначения кандидатов от других партий, набравших меньшее количество голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: В партии СДПГ выступили против назначения фон дер Ляйен главой Еврокомиссии