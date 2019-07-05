Лилонгве, , 10:47 — REGNUM

Старший помощник президента Малави Питера Мутарика Улади Мусса и его жена Сесилия попали под санкции США из-за подозрений в «крупной коррупции». Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение посольства США от 3 июля.

«В тех случаях, когда государственный секретарь располагает достоверной информацией о том, что иностранные должностные лица причастны к крупной коррупции и грубым нарушениям прав человека, эти лица и их ближайшие родственники лишаются права на въезд в Соединенные Штаты», — говорится в заявлении посольства.

Мусса был арестован в марте прошлого года и обвинен в злоупотреблении служебным положением в антикоррупционном бюро южноафриканской страны, среди них — выдача малавийских паспортов иностранцам.

Мусса отрицает предъявленные обвинения. Он сказал журналистам Reuters, что удивлен решением США, поскольку расследование дела все еще продолжается.