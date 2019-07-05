Рим, , 10:49 — REGNUM

Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини сфотографировался с президентом России Владимиром Путиным и опубликовал снимок в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BzgbuEBIBmB/

«На работе!» — указал Сальвини в описании снимка.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Путин в ходе официального визита в Рим и Ватикан провел переговоры с папой римским Франциском, президентом Италии Серджо Маттареллой, а также с премьер-министром Джузеппе Конте и двумя его заместителями, лидерами правящих партий — Маттео Сальвини и Луиджи Ди Майо.

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