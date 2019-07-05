* ОУН-УПА — запрещённая в России организация

Киев, , 10:39 — REGNUM

Люблинское отделение комиссии по расследованию преступлений против польского народа ищет свидетелей зверств боевиков ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ): пострадавших и членов их семей, заявили 4 июля в пресс-службе посольства Польши на Украине.

«Мы обращаемся к потерпевшим лицам, членам их семей, свидетелям и всем тем, кто владеет информацией на тему преступлений, в том числе к тем, кто имеет фотографии замученных, списки жертв или другую документацию, которая может быть пригодной в расследовании, с призывом наладить контакт с указанной комиссией», — сказано в сообщении.

Комиссия расследует преступления, которые совершали украинские коллаборационисты на территории Волыни в годы Второй мировой войны.

Напомним, в 1943 году ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под командованием Романа Шухевича устроила геноцид польского населения региона, вошедший в историю как Волынская резня. По разным оценкам, её жертвами стали около 80 тыс. поляков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ивано-Франковской области открыли музей, посвящённый Шухевичу и его семье.

ОУН-УПА* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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