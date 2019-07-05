Великий Новгород, , 10:31 — REGNUM

В Новгородской области апробировали европейскую систему самооценки деятельности для российских органов власти (CAF). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, инициатором её внедрения в России выступили Всемирный банк и аналитический центр при правительстве Российской Федерации.

Пилотными регионами выступили Новгородская, Ульяновская и Калининградская области.

В каждом регионе были определены органы власти, участвующие в эксперименте. В Новгородской области им стало министерство государственного управления.

Пресс-центр правительтсва Новгородской области «Было проведено анонимное анкетирование среди государственных служащих, чтобы оценить эффективность деятельности органов власти. Средний показатель эффективности министерства госуправления составил 80,6%. Основными критериями, по которым проводилась оценка, стали лидерство, стратегия и планирование, кадры и результаты для потребителей»

Отмечается, что показатели Новгородской области оказались стали самыми высокими среди трёх регионов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская область также участвует в проекте «Вежливый чиновник». Заявлялось даже о планах по созданию здесь Всероссийского центра по обучению вежливости сотрудников органов власти.

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