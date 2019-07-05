Великий Новгород, 5 июля 2019, 10:31 — REGNUM
В Новгородской области апробировали европейскую систему самооценки деятельности для российских органов власти (CAF). Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства региона, инициатором её внедрения в России выступили Всемирный банк и аналитический центр при правительстве Российской Федерации.
Пилотными регионами выступили Новгородская, Ульяновская и Калининградская области.
В каждом регионе были определены органы власти, участвующие в эксперименте. В Новгородской области им стало министерство государственного управления.
Отмечается, что показатели Новгородской области оказались стали самыми высокими среди трёх регионов.
Европейская модель Common Assessment Framework (CAF) объединяет различные подходы к оценке, анализу и улучшению деятельности организаций публичного сектора — местные администрации, сферы школьного и профессионального образования, социального обеспечения, полиции, органы государственной власти различных уровней. Учитываются вовлечённость персонала (через механизмы самооценки), удовлетворенность различных групп заинтересованных сторон (в первую очередь, граждан и потребителей), интеграция процессного подхода в деятельность организации. Модель CAF во многих европейских странах стала основой для разработки комплексной системы повышения эффективности и качества в организациях публичного сектора.
Читайте также: Новгородский губернатор раскритиковал «портрет регионального чиновника»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Новгородская область также участвует в проекте «Вежливый чиновник». Заявлялось даже о планах по созданию здесь Всероссийского центра по обучению вежливости сотрудников органов власти.
Читайте ранее в этом сюжете: Великий Новгород хотят сделать центром «вежливого чиновничества»