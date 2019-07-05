Куала-Лумпур, , 10:33 — REGNUM

Экономический потенциал региона Каримун, индонезийской провинции Риау, был продемонстрирован на индонезийском инвестиционном форуме в Куала-Лумпуре (Малайзия), сообщает Antaranews.

«Каримун имеет зону свободной торговли. Этот регион был представлен инвесторам из нескольких стран, включая Малайзию», — заявил координатор по экономическим вопросам Индонезии в Куала-Лумпуре Хари Ираван.

Инвестиционный форум, проводимый в четвертый раз, организован благодаря сотрудничеству посольства Индонезии в Куала-Лумпуре с Азиатским институтом стратегии и лидерства, Координационным советом по инвестициям и Банком Индонезии. В нём приняли участие около 100 человек, среди которых чиновники, бизнесмены и потенциальные инвесторы из Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее индонезийский форум по инвестициям в инфраструктуру страны прошел в Лондоне (Великобритания).

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