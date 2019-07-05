Нур-Султан, , 10:15 — REGNUM

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил погоны 27 отличившимся курсантам военных учебных заведений, сообщает 5 июля агентство «Казинформ».

Церемония вручения погон отличившимся курсантам проходит в столице Казахстана ежегодно и приурочена к началу празднования Дня столицы. Ранее глава государства принял участие в церемонии поднятия главного государственного флага республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июня заместитель мэра Нур-Султана Ерлан Каналимов заявил, что бюджет празднования Дня столицы в 2019 году сократили в три раза. Всего в столице планируется провести 100 мероприятий, вместо 300 годом ранее.

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