Вашингтон, , 10:05 — REGNUM

Соединенные Штаты временно перебросили беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper из Польши в Румынию из-за работ на взлетной полосе польской авиабазы, говорится в сообщении командования ВВС США в Европе и Африке.

Так, дроны были переведены на авиабазу в Кымпия-Турзий в Румынии с авиабазы в Мирославеце на западе Польши.

Как сообщало ИА REGNUM, беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper является усовершенствованной модификацией штатного разведывательно-боевого дрона RQ-1/MQ-1 Predator, применяемого ВВС США. MQ-9 Reaper в Польше используются с 2018 года.

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