Джакарта, , 10:09 — REGNUM

Правительство Соединенных Штатов отмечает, что оно имеет то же видение, что и Индонезия, в отношении Индо-Тихоокеанского региона. Об этом, как сообщает Sindonews, заявил посол США в Индонезии Джозеф Донован-младший на праздновании 243-й годовщины независимости США в Джакарте.

По его словам, общее видение развития Индо-Тихоокеанского региона заключается в том, чтобы создать открытый и свободный регион.

Посол начал свое выступление с воспоминаний о первом праздновании Дня независимости США в Индонезии в 1949 году.

«Почти семь десятилетий назад первый американский посол в Индонезии Хорас Мерл Кокран провел прием в честь Дня независимости США в этой резиденции», — напомнил Джозеф Донован-младший.

«Сегодня, как две демократии, мы празднуем 243-ю годовщину Дня независимости США и 70-летие двусторонних отношений между США и Индонезией. Вместе мы смотрим в будущее, в то же время мы пытаемся повысить наш взаимный интерес к свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону», — подчеркнул посол США В Индонезии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 июля в США отмечают национальный праздник День независимости.

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