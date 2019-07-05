Горно-Алтайск, , 09:54 — REGNUM

В Республике Алтай разрабатывают стратегию развития туризма до 2024 года. Об этом ИА REGNUM сообщили ИА REGNUMв пресс-службе правительства республики.

«Туризм — одна из перспективных отраслей в плане общего социально-экономического развития Республики Алтай. Долгие годы она развивалась хаотично, пришла пора навести в ней порядок. Радует, что сами представители отрасли активны и вносят предложения, которые непременно будут учтены, некоторые из них по моему поручению уже приняты в работу», — сказал глава региона Олег Хорохордин.

В работе установочной сессии по созданию системы управления туристической отраслью региона приняли участие представители более 40 структур, непосредственно связанных с туристической отраслью. Это руководители региональных министерств и подведомственных учреждений, главы муниципальных образований, представители бизнеса и общественных организаций.

В правительстве надеются, что налаживание взаимодействия позволит избежать дублирования функций и решать поступающие от представителей туриндустрии вопросы. Система управления отраслью ляжет в основу туристической стратегии Республики Алтай.

Олег Хорохордин отметил, что над проектом работает сильная команда федеральных экспертов Центра развития регионального туризма, занимающаяся трансформацией управленческих процессов и построением системы управления туристической отраслью на уровне федеральных округов и регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, Республика Алтай и Алтайский край вошли в список наиболее популярных туристических городов и регионов России. Согласно рейтингу, составленному по итогам 2018 года аналитическим агентством ТурСтат, Алтайский край за год посетили 2,2 миллиона туристов (+3% по сравнению с 2017 годом), а Республику Алтай — 2,11 млн (+3%). О высоком туристическом потенциале Алтая ранее высказались президент России Владимир Путин и экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

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